Inter-Milan, le scelte di Conte: Kolarov a caccia di riscatto – SM

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Questa sera Inter-Milan con in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Antonio Conte farà turn-over e in campo ci sarà anche Kolarov, a caccia di riscatto dopo la prestazione negativa nel derby di campionato

Questa sera tornano in campo Inter e Milan per il derby di Coppa Italia con in palio un posto nelle semifinali della Coppa Nazionale. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte farà turn-over per risparmiare alcuni dei titolarissimi che hanno giocato molto nelle ultime settimane. Dovrebbe rivedersi Kolarov in difesa, a caccia di riscatto dopo la prestazione negativa nel derby d’andata e caduto nel dimenticatoio nelle ultime settimane. Presenti anche Perisic, Darmian e Sanchez.