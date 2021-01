Conte squalificato, tocca a Stellini. In panchina niente Oriali

Condividi questo articolo

Cristian Stellini Inter

Conte è stato squalificato per le prossime due giornate di Serie A dal Giudice Sportivo (vedi articolo). Al suo posto, in panchina, toccherà a Stellini e, complica la rispettiva squalifica, non ci sarà nemmeno Oriali.

IL CAMBIO – Cristian Stellini sarà l’allenatore dell’Inter nelle partite contro Benevento e Fiorentina, al posto di Antonio Conte squalificato. Non è la prima volta che accade: già nella scorsa stagione aveva guidato i nerazzurri nella vittoria in rimonta nel finale per 1-2 contro il Parma il 28 giugno. Stellini, vice di Conte, sostituirà il tecnico anche nelle interviste. Come da provvedimento del Giudice Sportivo, ma solo sabato sera (ore 20.45), non potrà esserci nemmeno Gabriele Oriali. Il technical manager della prima squadra ha ricevuto una giornata di squalifica (per Conte sono due), con cinquemila euro di multa.