Serie A, Giudice Sportivo 19ª giornata: Conte squalifica 2 turni e multa

Antonio Conte Inter

Giudice Sportivo della 19ª giornata di Serie A che, inevitabilmente, si sofferma su Conte. È appena uscita la sanzione legata all’espulsione dell’allenatore dell’Inter, per l’espulsione al 91′ della partita contro l’Udinese. Stop anche per Oriali.



I PROVVEDIMENTI – Antonio Conte salterà le prossime due partite di campionato dell’Inter per squalifica. L’allenatore è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione con l’Udinese, per le proteste rivolte all’arbitro Fabio Maresca. Al tecnico nerazzurro anche 20.000 euro di multa. La motivazione è “per avere, al 91′, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettore nei confronti del direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di gioco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che addice agli spogliatoi, affrontato il direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. Con Benevento e Fiorentina in panchina andrà il suo vice Cristian Stellini. Una giornata e multa di cinquemila euro anche a Gabriele Oriali, per frasi irrispettose a Maresca. Come giocatori, invece, Alessandro Bastoni entra in diffida. Questi i provvedimenti integrali dopo la 19ª giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 19ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Antonio Conte (Inter, allenatore)

Una giornata: Robin Gosens (Atalanta), Nahitan Nandez (Cagliari), Dejan Kulusevski (Juventus), Samir (Udinese), Giangiacomo Magnani (Verona)

DIFFIDATI 19ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Kamil Glik (Benevento), Pedro Pereira (Crotone), Franck Ribéry (Fiorentina), Mattia Destro (Genoa), Alessandro Bastoni (Inter), Patric (Lazio), Juraj Kucka (Parma), Lorenzo Pellegrini, Bruno Peres (Roma), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Karol Linetty (Torino), Marvin Zeegelaar (Udinese), Mattia Zaccagni (Verona)