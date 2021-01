BC Partners, pronta l’offerta per l’Inter: cosa farÃ  Suning? – SM

BC Partners, pronta l’offerta per l’Inter: cosa farà Suning? – SM

Dopo le trattative di queste ultime settimane il fondo BC Partners sembra pronto a presentare l’offerta per entrare nel capitale dell’Inter. Ora la palla passa a Suning che dovrà prendere una decisione

Le trattative sono iniziate settimane fa, prima in silenzio, poi alla luce del sole, per l’ingresso del fondo di investimento BC Partners nel capitale dell’Inter che il gruppo Suning, alla luce delle recenti difficoltà, sembra disposto a cedere perlomeno in parte. Si avvicina il momento della verità, secondo “Sport Mediaset” infatti l’offerta è pronta anche se non si conoscono i dettagli. Si aspetta di vedere se BC Partners si limiterà a una quota di minoranza o tenterà la scalata alla maggioranza del club. Ora la palla passa a Suning che dovrà prendere una decisione, non è da escludere la clamorosa uscita definitiva di scena del colosso cinese che acquistò l’Inter appena 5 anni fa.