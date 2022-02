Inter-Milan, Inzaghi farà un solo cambio rispetto alla gara con il Venezia?

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, potrebbe fare un solo cambio nella formazione che sfiderà il Milan rispetto a quella schierata con il Venezia.

DERBY – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, pensa ad un solo cambio nella formazione che scenderà in campo oggi nel derby contro il Milan. Al posto di Matteo Darmian potrebbe giocare Denzel Dumfries, favorito sul terzino destro italiano. Per il resto solito 3-5-2 con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu a centrocampo. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Alexis Sanchez invece potrebbe entrare durante il match. Felipe Caicedo potrebbe sedersi in tribuna. Infatti l’ecuadoriano ha lavorato a parte per via di un affaticamento.

Fonte: Sport.Sky.it