Sanremo 2022, la finale può aspettare: Inter-Milan vale più di una fetta di stagione

Sanremo 2022 sta monopolizzando la TV italiana, serata dopo serata. Merito dello spettacolo organizzato dall’ottimo Amadeus ma anche della mancanza assoluta di competitor. Per fortuna dello stesso Direttore Artistico, noto tifoso interista, Inter-Milan non toglierà percentuali di share alla finale perché non sarà in competizione con il Festival canoro. Ma l’importanza del Derby di Milano odierno, nella fascia pre-serale, è di importanza rara

SANREMO 2022 – Non ce ne vogliano Amadeus, Sabrina Ferilli, Marco Mengoni e soprattutto il maestro Peppe Vessicchio. Né Elisa, Gianni Morandi, Mahmood e Blanco. E pure tutti gli altri artisti in gara. Il Festival della Canzone Italiana inizierà quando il Festival della Serie A Italiana sarà già finito da un’oretta. Il Derby di Milano in scena a San Siro nell’ultimo decennio non è mai stato così importante. Sicuramente più importante della finale di Sanremo 2022, almeno a Milano. In palio ci sono tre punti, forse sei. E soprattutto un finale di stagione che può essere scelto. Non è un bivio ma è come se lo fosse. L’Inter di Simone Inzaghi si presenta all’appuntamento con due opzioni, il Milan di Stefano Pioli fondamentalmente ha solo una chance: vincere per accorciare la classifica in vetta e tornare subito in corsa. In casa nerazzurra ci si può porre solo una domanda marzulliana: meglio accontentarsi di non perdere o peggio non riuscire a vincere? Cambia tutto.

Inter-Milan prima della finale di Sanremo 2022

DERBY MILANO – Vincere significa andare in fuga. Non prendiamoci in giro. L’Inter ha 4 punti di vantaggio sul Milan, con una partita da recuperare (Bologna-Inter, ndr). Potenzialmente sono 7. Vincendo il Derby di Milano sarebbero 10. Con scontri diretti e differenza reti a favore, quindi 11. Con quattordici partite ancora da giocare, e tutte le distrazioni in mezzo già da febbraio (Coppa Italia subito, Napoli dopo e Champions League infine), significa avere dalle due alle quattro giornate di vantaggio sulle inseguitrici. Molto più che un semplice paracadute. Non perdere il Derby di Milano non equivale a una vittoria, stavolta. Vincerlo è una sentenza. Il pareggio, paradossalmente, può favorire solo il Napoli di Luciano Spalletti, non di certo Inter né Milan. Il finale di stagione in Serie A verrà tracciato a San Siro, a partire dalle ore 18:00. Lo scenario cambierà in base a chi avrà vinto. Fuga, stop o assist al terzo incomodo? Inter e Milan si giocano più di una fetta di stagione prima della finale di Sanremo 2022: per una rischia di essere l’ultimo passo falso della stagione, ma per l’altra può essere il primo vero jolly di fine stagione. Può esserci un solo vincitore e due vinti… proprio come sul podio di Sanremo, pure in Serie A.