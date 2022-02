De Vrij, buon compleanno! L’olandese spegne oggi 30 candeline

De Vrij oggi compie trent’anni. I migliori auguri da parte di tutti i tifosi nerazzurri e dalla redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Stefan de Vrij nasce a Ouderkerk aan den IJssel, in Olanda, il 5 febbraio 1992. Oggi, difatti, il difensore olandese compie trent’anni. Arrivato all’Inter nel luglio del 2018, in nerazzurro ad oggi ha totalizzato ben 146 presenze totali in tutte le competizioni, siglando sei gol e contribuendo alla conquista di uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.