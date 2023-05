Inter-Milan, formazione quasi fatta per Inzaghi: resta una questione

Inter di Simone Inzaghi già in campo oggi in vista del derby contro il Milan, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League.

LAVORO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, l’Inter è già in campo. Stamani lavoro del giorno dopo la partita con il gruppo diviso in due parti. Per chi è sceso in campo ieri lavoro molto più leggero oggi. In campo invece chi non ha giocato. Da verificare le condizioni di Joaquin Correa che è uscito ieri per un affaticamento a fine primo tempo. Sembra una precauzione per evitare ulteriori problemi.

INTER-MILAN – La formazione verso il derby contro il Milan è praticamente fatta. Ci sono ancora delle ore per capire se ci sono dei dubbi. La questione che resta è quella relativa all’attacco. Edin Dzeko ha fatto molto bene nel match dell’andata delle semifinali di Champions League, segnando un gol. Romelu Lukaku ha risposto ieri in Inter-Sassuolo realizzando una doppietta. Insomma una bella difficoltà per Simone Inzaghi.

Fonte: Sky Sport