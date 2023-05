Inter, Spezia-Milan fa ben sperare in vista di Napoli. Il precedente

Per l’Inter il 4-2 al Sassuolo è fonte di duplice, se non addirittura triplice, godimento. Soprattutto perché il 2-0 di Spezia-Milan ricorda un precedente positivo in vista di Napoli (avversaria di domenica prossima, alle 18).

TRIPLA GODURIA – L’Inter che ieri sera arriva ad affrontare il Sassuolo ha un set point importante in mano. Perché la sconfitta del Milan in casa dello Spezia offre ai nerazzurri l’occasione di allungare, mettendo quasi in salvo la qualificazione alla prossima Champions League. E la squadra di Simone Inzaghi, dopo un inizio a ritmi bassissimi, ingrana la quarta, imponendosi 4-2 sui neroverdi (qui gli highlights). Un risultato che porta l’Inter al secondo posto (qui la classifica completa), a +5 proprio sul Milan quinto. Tuttavia c’è un ulteriore motivo per esultare, dopo la giornata di ieri.

PRECEDENTE FELICE – L’ultima volta che il Milan perse 2-0 a La Spezia era la stagione 2020/21. Più precisamente il 13 febbraio 2021. In quella stessa giornata, l’Inter vinse poi 3-1 a San Siro contro la Lazio (allenata da Inzaghi), con una doppietta di Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez. Proprio come ieri sera. E la giornata successiva si disputava il derby di ritorno del campionato 2020/21. In cui l’Inter si impose con un secco 3-0 (anche se i rossoneri giocavano “in casa”), piazzando l’allungo definitivo che avrebbe portato poi allo Scudetto. Una doppia coincidenza che fa sorridere i nerazzurri in vista della prossima giornata: domenica prossima, alle 18.00, l’Inter scenderà a Napoli per affrontare i Campioni d’Italia. E blindare l’arrivo tra le prime quattro.