Inter-Milan, diffidati e squalificati per la 23ª giornata di Serie A

Inter-Milan si giocherà alle ore 20.45, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il derby di questa sera, che vede due squalificati nerazzurri “confermati” dopo Udine più la novità Bastoni. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno di campionato, già iniziato da ieri.

INTER-MILAN domenica 9 febbraio ore 20.45 (23ª giornata Serie A)



Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Inter: Alessandro Bastoni (una giornata), Tommaso Berni (una giornata), Lautaro Martinez (una giornata)

Diffidati Milan: Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Milan: nessuno