Toni: “Lukaku, Inter decisiva. Ibrahimovic speranza Milan: leader da 10”

Condividi questo articolo

Toni ha approfondito l’importanza di Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic per Inter e Milan (ecco il pensiero di Ganz a riguardo). L’ex attaccante, in studio su Rai 2 per “90 minuto”, paragona i due bomber, in vista del derby di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni

BOMBER A CONFRONTO – Luca Toni fa il punto sui due attaccnti che si sfideranno stasera: «Sul tiro secondo me Lukaku e Ibrahimovic sono simili (9 a entrambi, ndr.). Secondo me, nel colpo di testa non sono molto forti entrambi, magari un po’ più il belga. In acrobazia qualche punto in più allo svedese: ha fatto gol stupendi. Come senso del gol, secondo me, non sono al top come attaccanti, ma ne ha un po’ più Lukaku. Come potenza sono messi bene: sono forti entrambi e usano la loro grande fisicità. Come leadership penso che Ibrahimovic sia il top: vale 10. Chi vince stasera la sfida? Non so, ma la punta nerazzurra gioca in una squadra dove veramente può fare la differenza. Mentre l’unica speranza del Milan può essere un Ibra che fa la differenza».