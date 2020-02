Giuntoli: “Napoli, devi ritrovare te stesso. Ora pensiamo solo all’Inter”

Giuntoli ha fatto il punto della situazione sul Napoli dopo la sconfitta odierna contro il Lecce. Il Direttore Sportivo dei partenopei si proietta alla prossima sfida contro l’Inter in Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “90 minuto”, in onda su Rai 2

OBIETTIVO RISCATTO – Cristiano Giuntoli pone l’accento sull’obiettivo Coppa Italia: «Stagione del Napoli concentrata sulla Coppa Italia e la partita contro l’Inter? In questo momento il nostro obiettivo era ritrovarci. Abbiamo avuto molti infortuni, avevamo perso la nostra identità. Oggi per 30 minuti ho visto un’identità chiara. Altre partite, come contro la Lazio o l’Inter, abbiamo perso, ma abbiamo avuto un’identità chiara. Dobbiamo ritrovare noi stessi e questo passa anche dal ritrovare giocatori che adesso non stanno giocando. L’obiettivo è fare sempre bene, pensare alla prossima gara all’Inter in Coppa Italia, poi avremo anche la Champions League. Non ci poniamo obiettivi chiari: vogliamo ritrovare noi stessi e fare bene».