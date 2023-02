Inter-Milan, Darmian si guadagna la conferma: tre ipotesi in formazione – Sky

Darmian ha segnato il gol decisivo contro l’Atalanta avantieri in Coppa Italia. Per questo motivo, ma non solo, Inzaghi lo sceglierà titolare domenica sera nel derby Inter-Milan: Sky Sport dà tre ipotesi di formazione per lui.

LE STRADE – Simone Inzaghi ha già segnato un nome in formazione per domenica sera: Matteo Darmian. Schierato come sostituto di Milan Skriniar martedì contro l’Atalanta, il numero 36 lo ha rimpiazzato degnamente sia in difesa sia in attacco, per il gol valso le semifinali di Coppa Italia. Ora, per Inter-Milan, avrà di nuovo una maglia da titolare ma con il dubbio sulla posizione. Secondo Sky Sport c’è la possibilità di rimettere Skriniar titolare, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. In questo caso Darmian andrebbe esterno largo a destra, opzione da considerare anche se Inzaghi dovesse scegliere sia Acerbi sia Stefan de Vrij (come martedì, ma con Bastoni) anziché Skriniar. La terza casistica è Darmian di nuovo braccetto di destra, con de Vrij e Bastoni.