Inter Primavera, serve ripartire: contro il Napoli contano solo i 3 punti

L’Inter Primavera sembrava ripartita bene dopo la sosta dovuta al Mondiale. Il percorso dei ragazzi di Chivu si è però interrotto subito.

RIPARTIRE – L’Inter Primavera sta vivendo una stagione complicata. Dopo il Campionato vinto lo scorso anno, si pensava che il trend continuasse. Tante partenze, forse non sostituite al meglio, hanno invece portato ad un calo nelle prestazioni. La squadra di Cristian Chivu è al momento tredicesima con 18 punti, a meno nove dai playoff. La strada è in salita, ma serve iniziarla il prima possibile.

NAPOLI – Sabato i nerazzurri incontreranno il Napoli di Nicolò Frustalupi. I partenopei sono sotto all’Inter in classifica. Quindicesima posizione rischio playout al momento. La distanza tra le due squadre è però di solo un punto. Gli azzurri a gennaio hanno acquistato Simone Bonavita, ex nerazzurro, per dare una scossa alla stagione. L’Inter viene dalla sconfitta contro la Sampdoria e dal pareggio contro il Cesena ultimo in classifica. Due pessimi risultati da dimenticare. Contro il Napoli, contano solo i tre punti.