L’Inter studia i colpi a zero: occasione a centrocampo in Premier League

Il mercato dell’Inter è limitato dalle questioni economiche. I parametri zero diventano quindi delle vere e proprie occasioni.

PARAMETRO ZERO – Un giorno si perde un giocatore a zero, quello dopo se ne prende un altro a zero. Il calciomercato si è trasformato. Sono ormai diversi i casi in cui i giocatori arrivano alla scadenze del contratto per liberarsi e scegliere poi dove andare. Senza il costo del cartellino, sono liberi di accordarsi come vogliono con le società. Lo sa bene l’Inter che perderà Milan Skriniar in questo modo. In passato, sono stati diversi i colpi a zero dei nerazzurri. L’ultimo è stato Hakan Calhanoglu strappato ai cugini milanisti.

CENTROCAMPO – Sempre a zero potrebbe arrivare un nuovo centrocampista in casa Inter. Si tratta del belga Youri Tielemans. Come riporta Fichajes, il giocatore è tra i tanti che andrà in scadenza a giugno. Non manca di certo la concorrenza: su di lui ci sarebbero Barcellona, Real Madrid e Arsenal. Tutto dipenderà anche da come si evolverà la situazione. Soprattutto quella legata a Marcelo Brozovic, con il Barcellona che non lo ha certo dimenticato. Tielemans è libero di accordarsi con qualunque club, bisgonerà però agire subito per battere la concorrenza.