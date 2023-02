Inter-Milan, la decisione di Pioli su Tomori per il derby

Inter-Milan domenica sera vedrà Pioli alle prese con alcuni problemi di formazione. Uno di questi riguarda Tomori, per il quale Sportitalia parla di decisione sicura in vista della stracittadina.

L’ASSENZA – Fikayo Tomori non giocherà il derby Inter-Milan di domenica sera. A tre giorni dalla stracittadina, avverte Sportitalia, è certo il mancato recupero del difensore inglese. Un problema in più per Stefano Pioli, che dovrà rinunciare a un pilastro di una retroguardia più volte affondata in questo inizio di 2023. Al suo posto giocherà Simon Kjaer, che in Supercoppa Italiana due settimane fa aveva sostituito Pierre Kalulu facendo coppia centrale proprio con lo stesso Tomori.