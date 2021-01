Inter-Milan, l’avversario: due sconfitte dopo ventisette risultati utili di fila

Stefano Pioli Milan

Questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza si giocherà Inter-Milan (ore 20.45), quarto di finale di Coppa Italia in gara secca. Ecco come i rossoneri dell’ex Pioli si presentano alla stracittadina, reduci dalla sconfitta per 0-3 contro l’Atalanta di tre giorni fa in Serie A.

CALO – Inter e Milan si contendono anche la Coppa Italia, oltre che al campionato. Chi vince stasera passa in semifinale, contro la vincente di Juventus-SPAL, in attesa del derby di ritorno in Serie A previsto per domenica 21 febbraio (ore 15). I rossoneri hanno iniziato il 2021 vincendo in casa del Benevento (0-2). Ma poi, nelle successive quattro gare, sono arrivate due sconfitte. Un dato preoccupante non tanto perché interrompe una striscia di ventisette risultati utili consecutivi, in campionato. Quanto perché le due sconfitte arrivano contro rivali dirette per l’accesso alla Champions League, obiettivo che il Milan persegue dichiaratamente. E anche le modalità con cui queste due sconfitte arrivano lancia qualche segnale: i rossoneri sono fisiologicamente stanchi, dopo gli ultimi entusiasmanti mesi.

INTER-MILAN, L’AVVICINAMENTO – Entrambe le sconfitte del Milan sono casalinghe. La prima per 1-3 contro la Juventus, il 6 gennaio (parallela alla caduta dell’Inter in casa della Sampdoria). La seconda non più tardi di sabato: secco altri tre gol subiti, stavolta dall’Atalanta, e a zero. Due debacle che l’Inter non ha sfruttato per riprendere il Milan, coi rossoneri rimasti sempre davanti in classifica. Contro la Juventus, i rossoneri sono stati puniti soprattutto in contropiede. Contro l’Atalanta invece Stefano Pioli ha provato a giocare a viso aperto, venendo letteralmente triturato dai bergamaschi. Due sconfitte che non minano assolutamente la credibilità a cui il Milan sta lavorando da mesi, ma che aprono margini di manovra per le inseguitrici. Senza considerare che, questa sera, nel derby Inter-Milan sarà di nuovo assente Hakan Calhanoglu, ancora positivo al COVID-19.