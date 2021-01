Valeri arbitro di Inter-Milan: fra i precedenti un discusso derby al Meazza

Photo 197507006

Valeri sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la trentatreesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 12 marzo 2010 ed è pessimo, un infausto venerdì al Massimino col Catania in anticipo prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League poi vinti 0-1 contro il Chelsea. 3-1 per i rossazzurri, con Sulley Muntari che entra e si prende due cartellini gialli in pochi minuti: sul secondo concede anche il rigore del momentaneo 2-1. Ben dodici le volte che Valeri ha indicato il dischetto contro l’Inter, l’ultima lo scorso 6 gennaio contro la Sampdoria. Nel 2-1 del Ferraris, a dirla tutta, ne aveva dato uno anche ai nerazzurri, sbagliato però da Alexis Sanchez. Il bilancio generale vede sedici successi, nove pareggi e sette sconfitte.

STRACITTADINA – Nel lungo elenco di partite con Valeri arbitro figura anche un Milan-Inter. È il 7 ottobre 2012, posticipo della settima giornata di Serie A. Walter Samuel colpisce subito, dopo neanche tre minuti, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Resta l’unico gol del derby, che dopo vede tantissime proteste da entrambe le parti. I rossoneri recriminano per un gol di Riccardo Montolivo, arrivato a gioco già fermo (quindi non “annullato”), realizzato dopo un fallo (evidente) di Urby Emanuelson che sullo slancio finisce addosso a Samir Handanovic. I nerazzurri se la prendono per il secondo giallo a Yuto Nagatomo, al 48′ per un tocco di mano su azione non certo pericolosa sulla trequarti avversaria. Nel recupero Valeri caccia anche dalla panchina Massimo Ambrosini, ma al triplice fischio la festa è solo interista.