Zazzaroni insiste: «Hakimi, Real Madrid vuole garanzie. Non destabilizzo»

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni è sempre convinto che il Real Madrid abbia chiesto garanzie finanziarie all’Inter per il trasferimento di Hakimi. Il direttore del “Corriere dello Sport”, nonostante la smentita nettissima dei blancos di sabato (vedi articolo), è ancora dell’idea di tre giorni fa. Queste le sue parole durante “Tiki Taka” su Italia 1.

LA VERSIONE – Ivan Zazzaroni continua a ritenere che ci sia qualcosa sulla situazione di Achraf Hakimi: «Il concetto è molto semplice. Noi abbiamo detto che il Real Madrid voleva delle garanzie, che non sono sufficienti quelle date al 31 marzo. È una scadenza importante: quel giorno l’UEFA dà le licenze, se tu sei insolvente non ti dà la licenza per giocare le coppe. L’accordo con l’Inter era precedente alla vendita della società e alla crisi di Suning. La risposta di Giuseppe Marotta? Dare le notizie non significa cercare di destabilizzare, è questo il concetto. Se io avessi questo potere, di destabilizzare, verrei pagato dalle società: se dando una notizia destabilizzo una squadra arriverebbero telefonate ogni cinque minuti dalle squadre. Sono cazzate mondiali: la notizia è vera».