VIDEO – Milan-Atalanta 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Photo 205841866

Milan-Atalanta, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



TRAVOLTI – Milan-Atalanta 0-3 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. L’Atalanta si risveglia dopo due pareggi consecutivi e distrugge il Milan, che però è lo stesso campione d’inverno per via dello 0-0 dell’Inter a Udine. Al 26′ azione studiata, cross di Robin Gosens e sul secondo palo sbuca Cristian Romero che prende il tempo a Pierre Kalulu e sblocca la situazione. Poco dopo Zlatan Ibrahimovic ha la chance per pareggiare da due passi, ma sbaglia. Dopo dodici rigori a favore ne arriva uno contro il Milan, nettissimo: gomitata di Franck Kessié a Josip Ilicic, giallo per l’ivoriano. Dal dischetto va al 53′ lo sloveno, che segna con Gianluigi Donnarumma che si fa passare il pallone sotto il corpo. Spettacolare prova di Ilicic, che serve un grande assist a Duvan Zapata per il colpo di testa alto. Il colombiano prende anche un palo, stavolta con una deviazione migliore. Al terzo tentativo fa tris di sinistro al 77′ su assist “da trequartista” di Romero, professione difensore centrale ma clamorosamente efficace in attacco. Nel finale c’è un palo di Brahim Diaz, ma la partita è finita da tempo. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.