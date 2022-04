Inter-Milan 2-0 al 45′, è Lautaro Martinez show! Ripresa da vivere

Termina il primo tempo di Inter-Milan, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri avanti di due reti a zero grazie alla doppietta di Lautaro Martinez

VANTAGGIO LAMPO – Si tinge subito di nerazzurro il derby Inter-Milan, quando al 4′ Darmian mette in mezzo dalla destra un pallone sul quale Lautaro Martinez si fionda e con un siluro al volo manda in vantaggio i nerazzurri, siglando l’1-0. Tanta intensità in questo primo tempo, con la reazione del Milan che arriva al 28′ quando Rafael Leao entra in area dalla sinistra e prova a bucare Handanovic con un diagonale, ma il numero uno interista non si lascia sorprendere e si salva in calcio d’angolo con il piede. I rossoneri prendono coraggio e prima con Saelemaekers da fuori e poi con Tonali da dentro l’area provano ad agguantare il pari senza successo.

Inter-Milan, derby accesissimo: Lautaro Martinez implacabile

DOPPIETTA – La partita si riaccende al 39′, dove in due minuti succede di tutto: prima i rossoneri che sfondano dalla sinistra, il pallone supera Handanovic e solo un intervento in scivolata sulla riga di Perisic evita il pareggio, anticipando il tentato intervento di Kessié. Sulla ripartenza Joaquin Correa lancia Lautaro Martinez sul filo del fuorigioco, il Toro si presenta davanti a Maignan e con un tocco morbido lo supera, siglando così la doppietta personale e portando l’Inter sul 2-0. Finisce così il primo tempo del derby, con i nerazzurri a 45 minuti dalla finale di Coppa Italia.

INTER 2 – 0 MILAN

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 4′ e al 40′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria (C), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 79 Kessié, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 5 Ballo-Touré, 7 Castillejo, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic, 22 Lazetic, 30 Messias, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli