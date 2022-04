Marotta: «Inter-Milan test importante! Ci sarà tempo per il mercato»

Marotta prima di Inter-Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si riparte dallo 0-0 dell’andata), ha parlato dell’importanza di questa partita, rispondendo anche a una domanda legata alla prossima sessione di mercato. Di seguito le sue parole su Sportmediaset .

LA SEMIFINALE – Marotta prima di Inter-Milan, su Sportmediaset ha parlato così: «Innanzitutto sarà un test importante per la crescita di questa squadra, spero che sarà uno spot per il calcio. Sono calcio che l’affluenza è numerosa con quasi 75mila presenti. Per noi la Coppa Italia manca da undici anni quindi è giusto cercare di riconquistarlo, sappiamo che sarà una partita e contro una squadra forte. Non influenzerà il campionato. Una delle due sarà eliminata, però credo che entrambe lotteranno fino alla fine per conquistare il campionato. Per i grandi club oggi è molto difficile gestire la stagione, noi abbiamo avuto quel periodo di crisi legato a uno stress agonistico legato ai troppi impegni e i tanti nazionali e alle risposte che devono dare alle convocazioni».

IL MERCATO – Marotta ha risposto anche a una domanda legata alla prossima sessione di mercato: «Noi siamo super-concentrati su questo finale molto importante e ambizioso. Del mercato parleremo più avanti. Di sicuro abbiamo avuto una stagione difficile superata grazie alla forza della società e la bravura dell’allenatore e della squadra. Queste sono i componenti che portano lontano una squadra».