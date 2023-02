Inter-Milan 1-0 al 45′, fin qui decide l’incornata del ‘Toro’ Lautaro Martinez!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Milan, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

L’INCORNATA DEL TORO – Partita piuttosto equilibrata nel risultato nella prima parte del primo tempo, ma comunque con l’Inter meglio del Milan. Diverse le occasioni per i nerazzurri, i cui assalti si concretizzano finalmente al minuto 34, quando Hakan Calhanoglu si incarica di calciare un calcio d’angolo guadagnato e trova la testa di Lautaro Martinez che stacca più in alto di Simon Kjaer e di testa manda in porta la conclusione che vale l’1-0. Nel finale i rossoneri provano timidamente a uscire, ma la fase difensiva dell’Inter spegne sul nascere ogni tipo di tentativo. Termina così con i nerazzurri in vantaggio il primo tempo del derby di Milano.

INTER-MILAN 1-0

Lautaro Martinez al 34′