Inter, mercoledì sfida al Salisburgo: il programma degli austriaci

L’Inter è in campo in questi minuti per la prima delle due amichevoli in programma a Malta, contro lo Gzira United (segui LIVE). Mercoledì, invece, la sfida contro il Red Bull Salisburgo. Gli austriaci sono già atterrati sull’isola e di seguito è presentato il loro programma in vista della partita.

PROGRAMMA – Anche il Red Bull Salisburgo è arrivato a Malta, dove mercoledì andrà in scena l’amichevole contro l’Inter. Oggi e domani per gli austriaci allenamento mattutino alle 10, anche per prendere confidenza con il clima e l’ambiente in vista della partita di mercoledì. Alle 18 di mercoledì invece il calcio d’inizio della gara contro i nerazzurri. Giovedì, invece, il rientro in Austria per preparare la ripresa della stagione.

Fonte: redbullsalzburg.at