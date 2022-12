VIDEO – Calahnoglu cala il tris in Inter-Gzira United: che pennellata!

Si sta giocando in questi minuti Inter-Gzira United, sfida amichevole in programma a Malta (QUI la nostra LIVE). A metà del primo tempo, Hakan Calhanoglu ha calato il tris con una pennellata fantastica su punizione.

PENNELLATA – Gol stupendo di Hakan Calhanoglu, che mette il suo sigillo sul 4-1 di Inter-Gzira United, ora a fine primo tempo. Come mostrato dal video pubblicato dalla pagina ufficiale Twitter del club, il turco ha trovato una traiettoria fantastica con il destro, non lasciando scampo al portiere avversario, per la rete del momentaneo 3-1.

Calha con la specialità della casa 😍

Che pennellata 🖌️

⁰Il match è in diretta su Facebook 👉 https://t.co/mcteOnkGoc#ForzaInter pic.twitter.com/BEtKdUzpb5 — Inter (@Inter) December 5, 2022

Questa la bellissima punizione del centrocampista nerazzurro.