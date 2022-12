Inter-Gzira United 4-1 al 45′: perla Calhanoglu! Segna anche Gosens

Inter-Gzira United, prima amichevole del mese di dicembre, ha visto concludersi il primo tempo sul 4-1. A Malta in gol per la squadra di Inzaghi Bellanova, Asllani, Calhanoglu su splendido calcio di punizione e Gosens. La partita è visibile in diretta streaming a pagamento, segui QUI il nostro LIVE testuale.



INTER-GZIRA UNITED, PRIMO TEMPO – Inter in scioltezza a ventidue giorni dall’ultima partita ufficiale. A Malta un quarto d’ora per la prima occasione, con una grande apertura di Hakan Calhanoglu per il tocco di Robin Gosens e la parata di Darijan Zarkov. Un minuto dopo (16′) il vantaggio dell’Inter, con cross di Alessandro Bastoni e inserimento dalla destra a centro area di Raoul Bellanova che anticipa il suo diretto marcatore per il colpo di testa vincente. Raddoppio al 25′: punizione da destra di Calhanoglu, respinge la difesa dello Gzira United e raccoglie da poco più di venti metri Kristjan Asllani, che solissimo controlla e calcia con il destro trovando l’evidente errore di Zarkov. Rocambolesca la rete che accorcia per la formazione maltese, al 32′ con corner da destra e mischia in area risolta da Jefferson de Assis su rimpallo. Poco da dire per la difesa, così come Samir Handanovic, ma è il “solito” gol subito. Ci pensa però Calhanoglu a risistemare le cose, con uno splendido calcio di punizione da venticinque metri al 39′. Il turco scavalca la barriera e supera il portiere alla sua destra. Due minuti dopo già poker dell’Inter, con Gosens su filtrante di Bastoni che si invola solissimo sulla sinistra e firma l’1-4. Secondo assist per il numero 95. Si chiude senza recupero, subito dopo un altro gran tiro di Gosens (ottimo protagonista della gara) alto di poco.

INTER-GZIRA UNITED 4-1 AL 45′ – I MARCATORI

16′ Bellanova, 25′ Asllani, 32′ de Assis (G), 39′ Calhanoglu, 41′ Gosens