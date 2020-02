Inter-Ludogorets: per i bulgari seduta di allenamento a...

Inter-Ludogorets: per i bulgari seduta di allenamento a San Siro

In vista di Inter-Ludogorets, la squadra ospite si è regolarmente allenata a San Siro, dopo l’arrivo in Italia di questa mattina. Quasi tutti a disposizione per l’allenatore Pavel Vrba, che dovrà tentare una vera e propria impresa contro i nerazzurri.

IMPRESA IMPOSSIBILE – Inter-Ludogorets sembra una sfida dall’esito già definito, dopo la vittoria dei nerazzurri all’andata. Uno 0-2 che fa dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte, nonostante gli infortuni che ancora falcidiano la rosa. E nonostante anche la squalifica di Lautaro Martinez, ammonito (in diffida) in Bulgaria la settimana scorsa. Allo stesso modo, Pavel Vrba dovrà rinunciare ad Anicet, colpevole di aver causato il rigore trasformato da Romelu Lukaku. I bulgari si sono regolarmente allenati oggi: la seduta si è tenuta sul prato di San Siro, che domani vedrà il match senza tifosi (decisione della UEFA).