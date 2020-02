eSports, pronto l’esordio per l’Inter: ecco le squadre avversarie

L’Inter è pronta ad iniziare la sua prima stagione di Serie A virtuale, nel mondo degli eSports. Dopo il passaggio delle qualificazioni online (terminate ieri), oggi è avvenuto il sorteggio dei gironi. Ecco quali saranno le avversarie dell’Inter e del team QLASH nella Serie A del campionato di eFootball PES 2020.

LOADING – Sempre più vicino l’inizio del primo campionato eSports per l’Inter. Assieme al team QLASH (vedi annuncio), i nerazzurri parteciperanno al primo campionato di Serie A di eFootball PES 2020. Ieri si sono conclusi i turni di qualificazioni, e oggi si è tenuto il sorteggio. L’Inter farà parte del Girone 4, assieme alla Sampdoria, all’Udinese Esports e alla Fiorentina Esports. Le partite della fase a gironi si giocheranno in quattro “doppie” date: 6-7 aprile e 13-14 aprile. L’obiettivo è quello dei PlayOff, che si disputeranno tra l’11 e il 12 maggio, a cui si qualificheranno le prime tre squadre di ogni girone. Il tabellone dei playoff sarà a doppia eliminazione: da un lato le migliori tre di ogni girone potranno sfidarsi per entrare direttamente in finale (lato Winner Bracket). In caso di sconfitta, però, potranno sfidare gli altri team nell’altro lato dei playoff, denominato Last Chance. Ecco i gironi annunciati dalla Lega Serie A: