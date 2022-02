Inter-Liverpool, scelta clamorosa di Inzaghi? Un indizio dalla rifinitura – SI

A meno di ventiquattro ore da Inter-Liverpool c’è una possibile svolta nella formazione di Inzaghi. Secondo Sportitalia il tecnico pensa a una scelta per l’attacco che non era prevista.

FRA I DUE CONTENDENTI FUORI IL TERZO? – E se alla fine fosse Edin Dzeko a partire dalla panchina? La “bomba” di formazione la ipotizza Sportitalia, segnalando un indizio dato dalla rifinitura di Inter-Liverpool. Ossia: Simone Inzaghi, nel quarto d’ora aperto alla stampa, ha fatto alcune prove dando la pettorina sia a Lautaro Martinez sia ad Alexis Sanchez. Dzeko resta in vantaggio, col Toro favorito sul cileno, ed è segnalato nella grafica di formazione. Ma occhio a una possibile terza opzione, che andrebbe a sparigliare le carte. Che avrebbe comunque del clamoroso, visto che dei tre il bosniaco è quello più in forma come dimostrato dal gol di Napoli.