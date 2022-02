Bastoni, mercoledì di attesa per Inter-Liverpool. Parte in gruppo – SI

Resta ancora il dubbio per Bastoni in vista di Inter-Liverpool. In collegamento da Milano per Sportitalia Mercato Tancredi Palmeri rinvia a domani la decisione di Inzaghi per il difensore.

NON SICURO – Per Alessandro Bastoni c’è ottimismo sulla sua presenza in Inter-Liverpool, ma sarà decisivo l’allenamento di domani nel giorno della partita. Tancredi Palmeri, in collegamento dall’albergo che ospita il ritiro dei Reds, rinvia il discorso sul recupero del difensore classe ’99. Il giornalista segnala che Bastoni, nella rifinitura di questo pomeriggio, ha fatto dieci minuti a parte di allenamento differenziato, poi torello e partitella. Presenza in gruppo quindi solo parziale, ma quanto basta ad alimentare la fiducia per un recupero lampo.