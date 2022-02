Messi sbaglia rigore, Mbappé eurogol: il PSG sfonda al 94’ col Real Madrid

Il big match di Champions League, PSG-Real Madrid, finisce con un gol al 94’ di Mbappé. Meglio i parigini, Messi sbaglia un rigore ma nel recupero è 1-0 al Parc des Princes.

DISCHETTO FATALE – Dopo tante serate di gala in Champions League stecca anche Lionel Messi. Il PSG gioca meglio del Real Madrid, sembra fermarsi all’errore del suo numero 30 ma vince 1-0 sull’ultima azione, come nello scorso weekend. Il primo tempo, che si preannunciava spettacolare, è invece poco e nulla: gli spagnoli non tirano mai in porta, i francesi non molto di più. Nella ripresa l’eroe per il Real Madrid diventa Thibaut Courtois, subito decisivo su un gran destro secco di Kylian Mbappé. Su quest’ultimo all’ora di gioco frana Dani Carvajal, quando l’attaccante classe ‘98 stava peraltro andando sul fondo senza essere pericoloso: rigore. Dal dischetto va Messi, Courtois indovina l’angolo e respinge un tiro non eccezionale. Poi meglio ancora il PSG, col Real Madrid quasi mai pericoloso. Lo 0-0 regge fino al 94’, poi è strepitoso Mbappé che va via a due avversari in dribbling da sinistra e piazza il destro vincente sul palo lontano. Esplode il Parc des Princes, gol spettacolare e il PSG continua a inseguire il sogno Champions League.