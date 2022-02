Il Manchester City è già ai quarti di Champions League: Sporting CP demolito

Il Manchester City è, di fatto, già ai quarti di finale di Champions League. Distrugge lo Sporting CP a Lisbona, super Bernardo Silva. All’Alvalade finisce 0-5.

DILAGANTE – Il Manchester City non fa sconti allo Sporting CP ed è già, anche se manca l’ufficialità, ai quarti di Champions League. Finisce 0-5 all’Alvalade, risultato che testimonia il dominio degli inglesi. Al 7’ dal fondo Kevin De Bruyne tocca arretrato per Riyad Mahrez che segna, con la difesa portoghese che pensa a un fuorigioco. Il check al VAR invece lo segnala come buono e comincia la goleada. Al 17’ raddoppia Bernardo Silva, che comincia il suo show personale, con un magnifico tiro al volo sotto la traversa. Il Manchester City chiude i conti già al 32’, su cross di Mahrez svarione di Sebastian Coates e Phil Foden ringrazia mettendo dentro da due passi. Bernardo Silva fa doppietta al 44’, con un tiro deviato su cross dal fondo di Raheem Sterling: è poker prima dell’intervallo. Il portoghese farebbe tripletta a inizio ripresa, gliela nega il VAR che annulla per fuorigioco. Ma il quinto gol degli inglesi arriva lo stesso al 58’, con un gran tiro dai venti metri di Sterling praticamente all’incrocio. Per il Manchester City il ritorno fra tre settimane sarà una formalità, lo Sporting CP ormai abdica e saluta la Champions League.