Inter-Lione, Handanovic non parte titolare. Inzaghi ha scelto il sostituto – TS

Inter-Lione andrà in scena questa sera a Cesena alle 20:30, gara valida per la quarta amichevole precampionato dei nerazzurri. Secondo Tuttosport, Simone Inzaghi è pronto a ruotare tutti i giocatori, ma dall’inizio ci sarà spazio per il sostituto di Samir Handanovic, che dunque andrà in panchina.

RITORNO TRA I PALI – Simone Inzaghi nelle prime uscite amichevoli ha mandato un segnale importante: Samir Handanovic sarà ancora il titolare della squadra, nonostante l’arrivo di André Onana. Proprio il camerunese è rimasto fuori nel corso dell’ultima amichevole contro il Lens per un problema fisico, e ora è pronto a tornare. Il tecnico, difatti, con molta probabilità punterà su di lui almeno sin dall’inizio.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna