Mertens in cerca di squadra: proposto a una big. Inter che osserva – TS

L’Inter, con l’uscita di Alexis Sanchez, si definisce al completo in attacco con 4 giocatori. In circolazione però c’è qualche occasione low cost, come Dries Mertens.

OCCASIONE – Beppe Marotta qualche settimana fa lo ha detto chiaramente: l’Inter davanti è a posto così. Ci sarà ovviamente l’uscita di Alexis Sanchez e dunque Inzaghi avrà i tre tenori dello scorso anno (Dzeko, Lautaro Martinez e Correa) con un Romelu Lukaku in più. Occhio però alle occasioni last minute. Dries Mertens, scaricato il Napoli dopo che il contratto è terminato, è ancora a spasso e l’agente del giocatore lo sta proponendo un po’ di qua e un po’ di la. Come scrive Tuttosport una di queste squadre è anche la Juventus che è sempre alla ricerca di un vice-Vlahovic da mettere in rosa. E Mertens, visto anche ciò che ha fatto l’anno scorso in Serie A col Napoli, può essere un’opzione considerando anche le pretese non esagerate del giocatore. E chissà se l’Inter lo punterà…

Fonte: Tuttosport