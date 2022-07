Sanchez, l’Inter i segnali ormai li ha dati. Ora sta a lui prendere e accettare

L’Inter oggi disputa una nuova amichevole contro il Lione, a Cesena. Non ci sarà, ovviamente, Alexis Sanchez per il quale l’avventura nerazzurra è giunta al termine. E ora sta a lui.

STRADE – Le strade dell’Inter e di Sanchez sono pronte a dividersi. I nerazzurri gli hanno fatto capire a più riprese che non fa più parte del progetto e che, rimanendo a Milano, non giocherebbe praticamente mai oltre a venire escluso dalla lista Champions. Dunque, con ancora un anno di contratto, Sanchez aspetta e valuta le opzioni. Non troppo a lungo però. L’Inter vuole risolvere il contratto quanto prima mentre il cileno attende una squadra appetibile che gli possa regalare il suo ultimo grande contratto in Europa della sua carriera. Il sogno è ovviamente il Barcellona che però ha un reparto offensivo forse meglio di quello dell’Inter, dunque 0 chance. Il Marsiglia è l’unica vera opzione e, a lungo andare, Sanchez dovrà farsela anche andare bene se non vuole rischiare di non giocare mai la prossima stagione. Se poi l’Inter gli dà pure una buonuscita…