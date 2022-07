Inter, non solo Sanchez e Pinamonti: altri due assenti sicuri contro il Lione – TS

L’Inter oggi sfiderà il Lione per la quarta amichevole “ufficiale” di questo precampionato. Non solo Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, secondo Tuttosport ci saranno altri due assenti sicuri tra i nerazzurri.

ALTRI DUE ASSENTI – L’Inter questa mattina si metterà in viaggio in treno per una toccata e fuga a Cesena, dove questa sera alle 20:30 disputerà l’amichevole contro il Lione. Simone Inzaghi recupera tutti gli effettivi a disposizione dopo Milan Skriniar, Robin Gosens e anche Roberto Gagliardini, ma farà a meno di qualche giocatore che resterà a casa per motivi “extra”. Tra questi i già noti Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez, ma non saranno gli unici: secondo il quotidiano di Torino, anche Eddie Salcedo e Lucien Agoumé resteranno a casa, e il motivo è sempre legato al mercato. Per il primo da segnalare il sondaggio dell’Udinese, mentre il centrocampista francese non h ancora accettato la corte della Cremonese e magari si auspica possa arrivare presto una proposta da un club più “blasonato”.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna