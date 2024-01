Inter-Lazio, Rovella ce la fa: un altro no! Due big dalla panchina – Sky

Inter-Lazio è l’attesissima semifinale di Supercoppa italiana, la seconda dopo Napoli-Fiorentina che si giocherà questa sera alle ore 20 italiane a Riad. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Petrucci, intervenuto su Sky Sport, Sarri ha più dubbi rispetto a Inzaghi che invece sembra aver scelto l’undici titolare

MOLTI DUBBI – Inter-Lazio si avvicina e tra i due allenatori ad avere più dubbi è Maurizio Sarri. Secondo Matteo Petrucci, il tecnico toscano potrebbe avere a disposizione Rovella ma non Patric: «Ci sono dei dubbi relativi alle condizioni di alcuni giocatori: si è fermato Rovella durante la rifinitura ma da quanto filtra dovrebbe trattarsi solo di una contusione. C’è più incertezza su Patric che anche oggi non si è allenato per una forte contusione alla spalla. Poi i due dubbi pesanti a centrocampo e in attacco dove Luis Alberto e Immobile vanno verso la panchina. In mezzo dovrebbe esserci Vecino con Guendouzi e Rovella. La scelta su Immobile è più di natura fisica perché ha pochi minuti nelle gambe: dovrebbe dunque partire titolare Isaksen con Felipe Anderson e Zaccagni. Comunque Immobile rimane in ballottaggio con Isaksen ed è un dubbio che ci porteremo fino alla fine».

LAZIO probabile formazione (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni