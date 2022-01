Inter-Lazio, Inzaghi ritrova Dzeko ma non dal 1′: un enigma in mezzo

Inter-Lazio sarà di fatto la prima partita del nuovo anno per i nerazzurri di Inzaghi che ieri si sono presentati al Dall’Ara senza disputare la partita (QUI il punto sulle prossime decisioni del Giudice Sportivo). Intanto Inzaghi si prepara a riabbracciare Dzeko (vedi articolo), ma per il match contro i biancocelesti la coppia d’attacco sembra già definita

ENIGMA – Inter-Lazio è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45. I nerazzurri, che ieri non hanno disputato il match contro il Bologna, ritrovano Edin Dzeko mentre i biancocelesti, reduci dal 3-3 contro l’Empoli, perdono Francesco Acerbi per infortunio (vedi articolo). Simone Inzaghi si avvicina alla sfida contro la sua ex squadra con il gruppo al completo e l’enigma legato ad Hakan Calhanoglu che avrebbe dovuto scontare la squalifica con il Bologna e ora attende la decisione del Giudice Sportivo.

PROBABILI SCELTE – Il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Dzeko, risultato negativo al primo tampone: l’attaccante, che oggi ha svolto un allenamento individuale, potrà rientrare in gruppo solo domani in seguito all’esisto del secondo tampone. La sua presenza dal 1′ contro la Lazio rimane comunque difficile visti i pochi allenamenti e la convalescenza, quindi la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere quella formata da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Per il resto Inzaghi non dovrebbe cambiare molto, tenendo comunque conto del prossimo impegno, vale a dire la finale di Supercoppa con la Juventus. In difesa il trio davanti a Samir Handanovic sarà come sempre composto da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e l’enigma sulla presenza/non presenza di Calhanoglu che eventualmente verrebbe sostituito da Arturo Vidal. Sugli esterni Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian a destra e Ivan Perisic a sinistra.