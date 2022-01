Sarri perde un altro difensore per Inter-Lazio? C’entra il mercato

Mentre Inter-Lazio si avvicina, il calciomercato potrebbe complicare i piani per Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti dovrà fare a meno di Francesco Acerbi a causa di un problema fisico (vedi articolo), ma potrebbe dover rinunciare anche a Hysaj. Secondo Sportitalia, infatti, l’Atletico Madrid è piombato sul giocatore.

MERCATO E PARTITA – Dopo aver perso Francesco Acerbi per infortunio, Maurizio Sarri potrebbe trovarsi anche senza Hysaj per Inter-Lazio. Stando a quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe aperto i contatti con i biancocelesti per acquistare il difensore. Bisogna sottolineare che il giocatore ex Napoli ha trovato poco spazio fin qui in stagione, ma in un periodo di infortuni e positività al COVID-19, una sua eventuale partenza potrebbe complicare i piani a Sarri in vista della gara di domenica sera.