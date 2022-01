Digne, Benitez conferma: «Vuole andarsene. Ma servono offerte»

Rafa Benitez ha parlato in conferenza stampa di Lucas Digne, giocatore del suo Everton seguito anche dall’Inter. Il tecnico ha fatto chiarezza sulla volontà dell’esterno francese.

CAMBIARE ARIA – Rafa Benitez ha chiarito la situazione di Lucas Digne, seguito anche dall’Inter: «Sappiamo che Lucas è un buon giocatore. Ma la questione su cui riflettere è ciò di cui ha bisogno la squadra. Lui ci ha comunicato di voler andarsene e non voglio trattenere nessuno controvoglia. Non so perché voglia andarsene, probabilmente nel calcio di oggi le priorità sono cambiate e i giocatori pensano di venire prima della squadra. In ogni caso servono delle offerte e se al 31 gennaio lui sarà qui dovremo trovare una soluzione».