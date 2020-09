Inter, lavoro e concentrazione ad Appiano Gentile in...

Inter, lavoro e concentrazione ad Appiano Gentile in vista della Fiorentina

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter continua a lavorare in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, preceduta da tre amichevoli precampionato (vedi articolo). I nerazzurri di Conte si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per una nuova seduta di allenamento

ALLENAMENTO – L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per una nuova seduta di allenamento in vista della prossima stagione di campionato che per i nerazzurri avrà inizio il 26 settembre contro la Fiorentina. Il recupero della prima giornata contro il Benevento è stato invece fissato alle ore 18.00 di mercoledì 30 settembre (vedi articolo). Gli impegni ufficiali saranno preceduti da tre amichevoli contro Lugano, Carrarese e Pisa.

Fonte: inter.it