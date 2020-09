Amichevoli Inter 2020-2021, tre partite in calendario prima della Serie A

Antonio Conte Inter

Tre amichevoli per l’Inter prima dell’inizio della Serie A, che come noto per i nerazzurri è posticipato di una settimana (vedi calendario). La squadra di Conte debutterà martedì prossimo e giocherà anche una partita al Meazza, in attesa del debutto ufficiale di sabato 26 contro la Fiorentina. Ecco il programma completo e gli avversari.

AMICHEVOLI – L’Inter di Antonio Conte è al lavoro in vista della nuova stagione, che avrà il via ufficiale il 26 settembre a San Siro con la sfida contro la Fiorentina.

Nella prossima settimana sono in programma per i nerazzurri tre impegni di preparazione al campionato.

Martedì 15 settembre, ore 17

Amichevole | Inter-Lugano – Centro Sportivo Suning

Venerdì 18 settembre, ore 17

Allenamento congiunto | Inter-Carrarese – Centro Sportivo Suning

Sabato 19 settembre, ore 18

Amichevole | Inter-Pisa – San Siro

La prima partita di Serie A sarà sabato 26 settembre alle ore 20.45 al Meazza contro la Fiorentina. Poi, mercoledì 30 settembre con orario da definire, il recupero della prima giornata in casa del Benevento. Ufficiali anche gli orari delle partite sul campo della Lazio (domenica 4 ottobre ore 15) e del derby casalingo contro il Milan (sabato 17 ottobre ore 18).

Fonte: sito ufficiale del club