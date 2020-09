Calendario Serie A, date e orari 1ª-4ª giornata: Benevento-Inter rinviata

Logo Serie A 2019-2020 Inter-News

Il calendario della Serie A 2020-2021 è stato presentato ieri e poco fa è uscito anche il programma delle partite. Confermato il rinvio per Benevento-Inter, così come Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia per quanto riguarda la prima giornata: non c’è ancora la data del recupero.

CALENDARIO SERIE A – 1ª GIORNATA

Fiorentina-Torino sabato 19 settembre ore 18

Verona-Roma sabato 19 settembre ore 20.45

Parma-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30

Genoa-Crotone domenica 20 settembre ore 15

Sassuolo-Cagliari domenica 20 settembre ore 18

Juventus-Sampdoria domenica 20 settembre ore 20.45

Milan-Bologna domenica 20 settembre ore 20.45

Benevento-Inter rinviata a data da destinarsi

Lazio-Atalanta rinviata a data da destinarsi

Udinese-Spezia rinviata a data da destinarsi

CALENDARIO SERIE A – 2ª GIORNATA

Torino-Atalanta sabato 26 settembre ore 15

Cagliari-Lazio sabato 26 settembre ore 18

Sampdoria-Benevento sabato 26 settembre ore 18

Inter-Fiorentina sabato 26 settembre ore 20.45

Spezia-Sassuolo domenica 27 settembre ore 12.30

Napoli-Genoa domenica 27 settembre ore 15

Verona-Udinese domenica 27 settembre ore 15

Crotone-Milan domenica 27 settembre ore 18

Roma-Juventus domenica 27 settembre ore 20.45

Bologna-Parma lunedì 28 settembre ore 20.45

CALENDARIO SERIE A – 3ª GIORNATA

Fiorentina-Sampdoria venerdì 2 ottobre ore 20.45

Sassuolo-Crotone sabato 3 ottobre ore 15

Genoa-Torino sabato 3 ottobre ore 18

Udinese-Roma sabato 3 ottobre ore 20.45

Atalanta-Cagliari domenica 4 ottobre ore 12.30

Benevento-Bologna domenica 4 ottobre ore 15

Lazio-Inter domenica 4 ottobre ore 15

Parma-Verona domenica 4 ottobre ore 15

Milan-Spezia domenica 4 ottobre ore 18

Juventus-Napoli domenica 4 ottobre ore 20.45

CALENDARIO SERIE A – 4ª GIORNATA

Napoli-Atalanta sabato 17 ottobre ore 15

Inter-Milan sabato 17 ottobre ore 18

Sampdoria-Lazio sabato 17 ottobre ore 18

Crotone-Juventus sabato 17 ottobre ore 20.45

Bologna-Sassuolo domenica 18 ottobre ore 12.30

Spezia-Fiorentina domenica 18 ottobre ore 15

Torino-Cagliari domenica 18 ottobre ore 15

Udinese-Parma domenica 18 ottobre ore 18

Roma-Benevento domenica 18 ottobre ore 20.45

Verona-Genoa lunedì 19 ottobre ore 20.45