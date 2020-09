Barzaghi: “Inter-Godin, ultimo allenamento? Nainggolan nei test atletici…”

Radja Nainggolan Cagliari

L’Inter ha svolto una doppia seduta di allenamento oggi (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – sottolinea come Nainggolan stia facendo di tutto per convincere Conte

IMPEGNO – L’Inter si allena in vista della prossima stagione di Serie A. Matteo Barzaghi sottolinea il grande lavoro di Radja Nainggolan: «Giornata di doppio allenamento per l’Inter: in mattinata test atletici e nel pomeriggio lavoro sul campo. Lavoro che ha svolto anche Diego Godin in quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi allenamenti visto che c’è una trattativa in stato avanzato con il Cagliari (vedi articolo). Nainggolan sta lavorando sodo per convincere l’Inter. Sta provando a farlo nei test atletici e se dovesse entrare nelle dinamiche di Antonio Conte potrebbe essere una risorsa».