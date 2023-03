Inter-Juventus, Inzaghi cambia vari giocatori? Probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe cambiare diversi giocatori in Inter-Juventus rispetto alla formazione in campo in casa del Porto in Champions League.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci saranno diversi cambi da parte di Simone Inzaghi in Inter-Juventus rispetto alla formazione iniziale contro il Porto martedì 14 marzo in Champions League. Confermato in porta Andre Onana. In difesa invece potrebbero tornare Milan Skriniar e Stefan de Vrij accanto a Francesco Acerbi (fuori per infortunio Alessandro Bastoni, vedi articolo). Matteo Darmian dovrebbe essere spostato a centrocampo sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries. Su quella sinistra potrebbe essere confermato Federico Dimarco. Al centro confermati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, mentre Marcelo Brozovic dovrebbe prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan. Infine in attacco confermato Lautaro Martinez con Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 Stefan de Vrij, 15 Francesco Acerbi; 34 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it