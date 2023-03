Danovaro: «Inter-Telepass, due brand innovativi! Novità per i tifosi»

Luca Donovaro, Chief Revenue Officier dell’Inter, esprime tutta la sua soddisfazione a seguito dell’ufficialità dell’accordo tra il club nerazzurro e Telepass (vedi QUI).

SODDISFAZIONE – Luca Danovaro ha parlato così attraverso i canali ufficiali del club: «Siamo molto soddisfatti che Telepass, brand leader nel settore della mobilità, abbia scelto l’Inter come primo Club calcistico con cui siglare un accordo. Questa partnership unisce due brand altamente innovativi e avrà un impatto diretto sui nostro tifosi, ai quali potremo offrire nuove opportunità per muoversi in modo conveniente e sostenibile».

Fonte: Inter.it