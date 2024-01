Inter-Juventus, ecco il toto-arbitro: testa a testa tra due favoriti (più outsider)

Inter-Juventus inizia molto prima del fischio d’inizio dell’arbitro che verrà designato per il prossimo Derby d’Italia in Serie A. Funziona così da sempre ma adesso sembra essere inevitabile per diversi motivi. Le previsioni danno già in netto vantaggio due fischietti su tutti

FISCHIETTO D’ITALIA – Il toto-arbitro di Inter-Juventus è già iniziato. E non poteva esser altrimenti in Italia. Chi sarà l’arbitro di Inter-Juventus? Non mancano le prime previsioni su chi arbitrerà il prossimo Derby d’Italia in Serie A, previsto nel weekend a Milano. Due fischietti in prima fila. Si tratta di Fabio Maresca della sezione di Napoli e Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (NA). Due arbitri campani in ballottaggio per dirigere Inter-Juventus di Serie A. Un partita ancora mai diretta in carriera da Maresca, mentre Guida l’ha già diretta due volte. Le previsioni, confermate anche da Sport Mediaset prima della designazione ufficiale, va in questa direzione. Un bivio vero e proprio. La terza opzione porta al nome di Daniele Orsato della sezione di Schio (VI) ma l’impressione è che la scelta finale non cadrà su di lui. Anzi, si parla già di testa a testa senza troppi dubbi: Guida o Maresca, Maresca o Guida? L’arbitro del Derby d’Italia a San Siro uscirà da questo ballottaggio. Le polemiche in vista di Inter-Juventus non sono solo in cantiere ma sono già state lanciate. Quella della designazione arbitrale è destinata ad aggiungersi al pacchetto rovente. Ovviamente preventivamente…