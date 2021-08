Inter-Genoa 4-0, il tabellino della partita della 1ª giornata di Serie A

Inter-Genoa è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata di Serie A 2021-2022.

TRIONFO! – L’Inter inizia come meglio non si potrebbe la difesa del titolo. Poker al Genoa nell’esordio in Serie A, e debutto perfetto per Simone Inzaghi. Apre subito Milan Skriniar di testa su calcio d’angolo, poi raddoppia il nuovo acquisto Hakan Calhanoglu da fuori. Nella ripresa, dopo due gol annullati, entra Arturo Vidal e si rilancia: gol e assist per il definitivo 4-0 di Edin Dzeko. Questo il tabellino di Inter-Genoa.

INTER-GENOA 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (84’ Dumfries); Darmian, Barella (77’ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (77’ Satriano), Perisic (69’ Dimarco); Sensi (69’ Vidal); Dzeko.

In panchina: Cordaz, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, Agoumé, D’Ambrosio, Pinamonti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi (46’ Serpe), Vanheusden, Criscito; Sturaro (71’ Melegoni), Hernani (46’ Bianchi), Badelj, Rovella, Cambiaso (46’ Sabelli); Pandev, Kallon (54’ Favilli).

In panchina: Marchetti, Masiello, Ekuban, Buksa, Agudelo, Eyango, Portanova.

Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Valerio Marini della sezione di Roma 1 (Liberti – Vecchi; Marchetti; VAR Valeri; A. VAR Carbone)

Gol: 6’ Skriniar, 14’ Calhanoglu, 74’ Vidal, 88’ Dzeko

Ammoniti: Criscito, Sturaro (G), Vecino (I)

Recupero: 3’ PT, 4’ ST