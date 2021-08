Statistiche Inter-Genoa: possesso palla e tante occasioni, successo netto

Statistiche Inter-Genoa: i nerazzurri iniziano il campionato con una vittoria schiacciante per 4-0 a San Siro (qui le pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-GENOA – L’Inter domina la partita, sia nel punteggio finale che nei numeri. Il possesso palla è a favore dei nerazzurri con il 60%. Il 4-0 finale è figlio dei numerosi tiri verso lo specchio della porta avversaria, ben 8 sui 17 totali. Diversi i pericoli creati da calcio d’angolo, situazione di gioco da cui nasce il primo gol di Milan Skriniar.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati pescati per 2 volte in fuorigioco, in occasioni delle reti annullate a Ivan Perisic e a Hakan Calhanoglu. 18 i falli commessi, che indicano la grande pressione dei nerazzurri nel recupero palla. Supremazia schiacciante in ogni aspetto per la vittoria che segna i primi 3 punti della stagione 2021/22.