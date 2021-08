Inter-Genoa, rossoblù in campo il 13 agosto per la Coppa Italia

L’Inter inizierà il suo campionato di Serie A 2021/2022 contro il Genoa il 21 agosto a San Siro. I nerazzurri devono risolvere molte grane del mercato tra cui la probabile cessione di Romelu Lukaku (vedi articolo). Nel frattempo però continua la preparazione e il Genoa è pronto ad aprire ufficialmente la stagione il 13 agosto.

PRIMO IMPEGNO – L’Inter come noto aprirà il suo campionato contro il Genoa (vedi articolo) che però inizierà ufficialmente la sua stagione una settimana prima. I rossoblù infatti debutteranno in Coppa Italia nei trentaduesimi di finale il 13 agosto giocando contro la vincente di Perugia-Sudtirol che si giocherà questa domenica. Dunque il Genoa arriverà già più “preparato” fisicamente avendo sostenuto un impegno ufficiale a differenza dell’Inter che sta sostenendo una serie di amichevoli con varie squadre. Sarà un impegno importante per l’Inter quello del Genoa perché Simone Inzaghi e il suo staff potranno prendere già delle informazioni dalla formazione di Ballardini che schiererà i primi undici della sua stagione.

🏆 #CoppaItalia: il Genoa scende in campo il 13/08 alle 18 contro la vincente di #PerugiaSudtirol. 📺 La gara del Grifone sarà in diretta su Italia 1. — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 4, 2021